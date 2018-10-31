ВАДА недовольно, что их не пригласили в Белый дом на антидопинговый саммит

ВАДА раскритиковало экстренный антидопинговый саммит, который сегодня прошел в США в Белом доме, сообщает Inside the Games. На саммите присутствовали представители правительств, спортсмены и спортивные чиновники. В числе прочего обсуждалось решение ВАДА восстановить лицензию РУСАДА.

В ВАДА недовольны, что их представители не присутствовали на саммите, и "услышана была только одна сторона". Отмечается, что на мероприятие были приглашены только те, кто не согласился с восстановлением РУСАДА.

"Если бы пригласили президента ВАДА Крэйга Риди, других членов исполкома, спортсменов или других лиц, поддержавших это решение, они бы предоставили аргументы и объяснили, почему решение восстановить РУСАДА на строгих условиях было правильным для чистого спорта", - говорится в сообщении ВАДА.