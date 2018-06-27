Свищев - о попытке самоубийства Родченкова: "Он не просто лечился в психбольницах"

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством.

– Все случившееся еще раз доказывает, что товарищ Родченков не просто так проходил лечение в российских психбольницах, и теперь в Америке понимают, что мы были правы, говоря о его психических отклонениях, а тем более, склонности к суициду, что сейчас и подтвердилось, – сказал Свищев. – Плюс, уехав в Америку, Родченков, конечно, постоянно находится под давлением спецслужб США, которые заставляют его придумывать то, чего не было, сочинять страшные сказки о России. Конечно, для Родченкова это огромный психологический стресс. Поэтому, как мне кажется, надо посоветовать ему покаяться перед российским правосудием, перед народом, приехать в Россию, пройти здесь курс реабилитации. Мы его вылечим, и Родченков будет жить на территории России.