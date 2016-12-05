New York Times: американцы могут бойкотировать ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи

Американские бобслеисты и скелетонисты могут бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в Сочи в феврале 2017 года, утверждает New York Times. Сообщается, что это связано с озабоченностью спортсменов из США по поводу прохождения допинг-контроля в России и информационной безопасностью. Они также недовольны реакцией спортивных чиновников на ситуацию с якобы государственной системой поддержки допинга в России.

Напомним, что в настоящее время расследование по фактам применения допинга российскими спортсменами ведут сразу три комиссии. Две из них были созданы Международным олимпийским комитетом после публикаций двух докладов по линии Всемирного антидопингового агентства под началом Ричарда Паунда и Ричарда Макларена.

Следователь ВАДА Макларен должен представить свой новый доклад 9 декабря в Лондоне. Комиссия Денниса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб, сданных россиянами на Олимпиаде в Сочи. Бежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверяет, что часть этих анализов была подменена (именно его показания легли в основу первого доклада Макларена). По итогам докладов Макларена и Освальда дисциплинарная комиссия под руководством Ги Каниве может рекомендовать МОК принять санкции в отношении Олимпийского комитета России.