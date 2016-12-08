20:43 | ДОПИНГ

Каниськина и Чичерова - в числе 60 спортсменов, допрошенных по "делу о допинге"

0
0
0
2

Следователи допросили более 60 спортсменов по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко. В ряде регионов проведены обыски.

- В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование уголовных дел о нарушении антидопинговых правил, - цитирует РИА "Новости" Петренко. - Сегодня в рамках этих уголовных дел в ряде регионов Российской Федерации проведены обыски. На сегодняшний день допрошено свыше 60 спортсменов, среди которых Т.Чернова, О.Каниськина, А.Чичерова, Т.Белобородова и другие.

Кроме того, были допрошены высокопоставленные сотрудники Минспорта России, РУСАДА, ВФЛА, Антидопингового центра и Центра олимпийской подготовки Мордовии по спортивной ходьбе. Дополнительно следователи допросили бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных, советника министра спорта по антидопинговым вопросам Наталью Желанову и бывшего старшего тренера сборных команд России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

Специалисты назначили документальную химико-аналитическую судебную экспертизу по методикам, рекомендованным ВАДА, а также комплексную криминалистическую экспертизу для проверки доводов Ричарда Макларена о возможности вскрытия пробирок Berlinger.

 

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20161208/1483169993.html

0
0
0
2
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

mobile_actor

А гэбешников, подменявших мочу, допросили?

21:14

mobile_actor

А фсбэшников-то допросили?

21:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ