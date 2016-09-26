19:24 26 сентября | ДОПИНГ

Информаторы ВАДА Степановы могут находиться в Торонто

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Юлия, Роберт и Виталий СТЕПАНОВЫ.Виталий Степанов: "Нашему сыну Роберту приходят отвратительные стихи про нас"

Руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер рассказал, где могут скрываться Юлия и Виталий Степановы. Спортсменка выступила основным информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии ВАДА под началом Ричарда Паунда. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

– Я знаю, что они здесь, но я не думаю, что кто-то знает, где они живут, – цитирует "Матч ТВ" Мицнера. – Одни мои знакомые мне сказали, что видели их в городе. Они в Канаде и, скорее всего, в Торонто.

Степанова, как я понял, пыталась войти в канадскую сборную. Но ее не взяли, потому что ранее она была уличена в допинге. Ее хотели включить в сборную беженцев на Олимпиаде? Может быть. Скорее всего, ей дадут постоянное место жительства.

Смогут ли Степановы войти в русскую общину в Канаде? Это сложный вопрос. Если люди хотят быть в общине, то никто им не откажет. Никто не скажет: "Знаете, уходите с нашего мероприятия". Но отношение к ним у большей части русскоязычной общины однозначное. Люди считают их предателями, не верят в сказанное ими. Люди ставят под сомнение то, что происходит.

Отметим, что головной офис ВАДА находится в Монреале.

Дополнительная информация

http://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI671515_Informatory_VADA_Stepanovy_mogut_nahoditsa_v_Toronto

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КОММЕНТАРИИ (4)
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mobile_actor

Кому среди русских в Торонто интересно, что говорит некто Мицнер? Кто его знает в Торонто, кроме сотрудников российского консульства и российских пропагандистов?

00:17

spetrov

Vlаdimir +1. Абсолютно безразличны и они, и их дальнейшая судьба.

20:44 26 сентября

Vlаdimir

Ну и кому интересно где находятся Степановы???? Где хотят пусть там и прячутся - они никому не интересны.

20:12 26 сентября

diolym

В Торонто растут осины?

19:34 26 сентября

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