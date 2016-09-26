Информаторы ВАДА Степановы могут находиться в Торонто

Руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер рассказал, где могут скрываться Юлия и Виталий Степановы. Спортсменка выступила основным информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии ВАДА под началом Ричарда Паунда. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

– Я знаю, что они здесь, но я не думаю, что кто-то знает, где они живут, – цитирует "Матч ТВ" Мицнера. – Одни мои знакомые мне сказали, что видели их в городе. Они в Канаде и, скорее всего, в Торонто.

Степанова, как я понял, пыталась войти в канадскую сборную. Но ее не взяли, потому что ранее она была уличена в допинге. Ее хотели включить в сборную беженцев на Олимпиаде? Может быть. Скорее всего, ей дадут постоянное место жительства.

Смогут ли Степановы войти в русскую общину в Канаде? Это сложный вопрос. Если люди хотят быть в общине, то никто им не откажет. Никто не скажет: "Знаете, уходите с нашего мероприятия". Но отношение к ним у большей части русскоязычной общины однозначное. Люди считают их предателями, не верят в сказанное ими. Люди ставят под сомнение то, что происходит.

Отметим, что головной офис ВАДА находится в Монреале.