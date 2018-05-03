Дмитрий Свищев: "МОК принял решение подать апелляцию на решение CAS, загнав себя перед этим в угол"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул: Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение подать апелляцию на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по оправданию российских спортсменов, поставив себя перед этим в сложное положение.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что организация подаст апелляции на решения CAS по оправданию российских спортсменов.

- Считаю, что и Томас Бах и Международный олимпийский комитет приняли решение об апелляциях, загнав себя перед этим в угол, - цитирует ТАСС Свищева. - Одних спортсменов отстранили от Олимпийских игр, у вторых - отобрали медали, третьих - дисквалифицировали. Если сейчас будет частичное восстановление в правах спортсменов, то будет вал судебных исков в сторону МОК и всех других спортивных организаций, которые обременили наших спортсменов санкциями, поэтому у МОК просто не было другого выбора.

Случилось то, о чем мы говорили еще полгода назад. Вместо того, чтобы заниматься развитием олимпийского движения, МОК погряз в судебных спорах. Нужно прекращать эту возню, надо садиться за стол переговоров, договариваться о правилах игры и, наконец-то, прекратить копаться в грязном белье.

Нужно садиться за стол переговоров.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам расследования комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида пожизненно дисквалифицировал 43 российских спортсмена. Апелляции в CAS подали 42 атлета.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян и постановил, что их результаты на Играх-2014 должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил.

Апелляции еще 11 россиян были частично удовлетворены - пожизненное отстранение от Олимпиад заменено пропуском только Игр в Пхенчхане. Список - здесь.