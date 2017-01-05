Заслуженный тренер России Александр Никулин скончался на 67-м году жизни

Вице-президент Федерации прыжков в воду России Глеб Гальперин сообщил, что 4 января на 67-м году жизни скончался заслуженный тренер России Александр Никулин. По сообщению ГТРК "Пенза", прощание с Никулиным состоится в Пензе 6 января.

– Спортивная федерация прыжков в воду города Москвы выражает соболезнования родным и близким этого замечательного человека и по-настоящему заслуженного тренера, подготовившего не одно поколение великолепных спортсменов, – написал на своей странице в Facebook Гальперин. – Это очередная невосполнимая потеря для российских прыжков в воду. Светлая память...