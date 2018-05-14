Захаров и Кузнецов пропустят этап Кубка мира в Китае

Объявлен состав сборной России на этап Кубка мира по прыжкам в воду, который пройдет в китайском Ухане с 5 по 10 июня. Как сообщает РИА "Новости", турнир пропустят лидеры команды – Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Кристина Ильиных и Надежда Бажина. Полностью заявка выглядит так:

Индивидуальный трамплин: Елена Черных, Карина Шкляр, Никита Шлейхер, Илья Молчанов;

синхронный трамплин: Елена Черных/Дарья Сельвановская, Никита Шлейхер/Александр Белевцев;

индивидуальная вышка: Валерия Белова, Анна Чуйнышена, Никита Шлейхер и Руслан Терновой;

синхронная вышка: Никита Шлейхер/Александр Белевцев.