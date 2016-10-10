18:28 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Илья Захаров: "Ездили с Кузнецовым на рыбалку, но наше будущее не обсуждали"

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Олимпийский чемпион-2012 Илья Захаров признался, что пока не думал о своем будущем. Захаров, выступая в паре с Евгением Кузнецовым, не сумел завоевать медали Игр-2016.

– Мы с Кузнецовым недавно виделись и ездили вместе на рыбалку. По этому поводу даже и не говорили, он сейчас тоже находится на отдыхе, – цитирует "Р-Спорт" Захарова. – Я пока никакого конкретного решения для себя не принял, но и не так чтобы отказался для себя от участия в чемпионате мира в Будапеште.

Настроение у меня нормальное, сейчас должно все устаканиться в федерации по поводу главного тренера и того, что будет. Отдых идет, надо с мыслями собраться и посмотреть, что будет.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161010/1110580363.html

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