Илья Захаров: "Ездили с Кузнецовым на рыбалку, но наше будущее не обсуждали"

Олимпийский чемпион-2012 Илья Захаров признался, что пока не думал о своем будущем. Захаров, выступая в паре с Евгением Кузнецовым, не сумел завоевать медали Игр-2016.

– Мы с Кузнецовым недавно виделись и ездили вместе на рыбалку. По этому поводу даже и не говорили, он сейчас тоже находится на отдыхе, – цитирует "Р-Спорт" Захарова. – Я пока никакого конкретного решения для себя не принял, но и не так чтобы отказался для себя от участия в чемпионате мира в Будапеште.

Настроение у меня нормальное, сейчас должно все устаканиться в федерации по поводу главного тренера и того, что будет. Отдых идет, надо с мыслями собраться и посмотреть, что будет.