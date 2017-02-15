Федерация велоспорта Австралии поддержала решение Перкинса выступать за Россию

Федерация велоспорта Австралии с пониманием отнеслась к решению Шейна Перкинса выступать за Россию. О смене спортивного гражданства бронзовый призер Олимпиады в Лондоне объявил сегодня на странице в "Фейсбуке".

- Федерация велоспорта Австралии понимает и поддерживает решение Шейна, - цитирует "Р-Спорт" Роузмонд. - На этапе Кубка мира в Кали Шейн будет выступать как представитель профессиональной команды Dream Seeker.