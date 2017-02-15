14:11 | ВЕЛОСПОРТ

Федерация велоспорта Австралии поддержала решение Перкинса выступать за Россию

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Федерация велоспорта Австралии с пониманием отнеслась к решению Шейна Перкинса выступать за Россию. О смене спортивного гражданства бронзовый призер Олимпиады в Лондоне объявил сегодня на странице в "Фейсбуке".

- Федерация велоспорта Австралии понимает и поддерживает решение Шейна, - цитирует "Р-Спорт" Роузмонд. - На этапе Кубка мира в Кали Шейн будет выступать как представитель профессиональной команды Dream Seeker.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cycling/20170215/1116363822.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

че информаторы закончились? ))) в самый грязный спорт присылают присылают ноунейма из не самой дружественной Австралии))) многоходовочка однако)))

14:34

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