"Монако" подписал кибергонщика

"Монако" объявил об открытии нового киберспортивного отделения, ориентированного на гоночные симуляторы. Монегаски заключили соглашение с профессиональным игроком в Gran Turismo Энцо Филиппау. 21-летний киберспортсмен является финалистом eSports European League, а также победителем регионального молодежного чемпионата по картингу 2015 года.
Помогать Филлипау будет Тома Маснье. Он будет выполнять функции координатора.
"Монако" стал первым футбольным клубом, который обратил внимание на гоночные симуляторы.
20 июня 2018 г.
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