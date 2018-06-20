"Монако" подписал кибергонщика

"Монако" объявил об открытии нового киберспортивного отделения, ориентированного на гоночные симуляторы. Монегаски заключили соглашение с профессиональным игроком в Gran Turismo Энцо Филиппау. 21-летний киберспортсмен является финалистом eSports European League, а также победителем регионального молодежного чемпионата по картингу 2015 года.

Помогать Филлипау будет Тома Маснье. Он будет выполнять функции координатора.

"Монако" стал первым футбольным клубом, который обратил внимание на гоночные симуляторы.