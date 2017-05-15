Китаец Xhope выиграл "Феррари" на турнире по Hearthstone

Китайский игрок Xhope стал чемпионом турнира CN vs EU Championship 2017 по Hearthstone. В финале со счетом 4:0 был переигран его соотечественник Dogggg. Последний стал обидчиком действующего чемпионам мира в данной дисциплине – россиянина Павла "Pavel" Бельтюкова – в полуфинале чемпионата. Два других представителя СНГ Алексей "ШтанУдачи" Барсуков и Александр "Kolento" Мальш заняли пятое и шестое место группы B и не смогли пробиться в плей-офф соревнований.

За первое место Xhope получил автомобиль "Феррари" в качестве награды. За попадание в полуфинал "Pavel" заработал 5 тысяч долларов. Всего в турнире приняли участие 16 игроков. LAN-финал прошел с 4 по 14 мая в Китае.