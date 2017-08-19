Генменеджер Na`Vi: "Подам в отставку, если результаты не изменятся"

Генеральный менеджер украинской организации Natus Vincere Евгений Золотарев намерен подать в отставку, если киберспортивные результаты не изменятся в лучшую сторону. Об этом он сообщил в интервью порталу gameinside.ua. Напомним, в этом сезоне состав "Рожденных побеждать" по Counter-Strike потерял статус легенд Major-турнира, не попав в плей-офф PGL Major Krakow. Состав по Dota 2 впервые в истории не смог пробиться на чемпионат мира – The International.

- В Na`Vi я четыре года, из которых к киберспорту я имею отношение где-то год, – напомнил Золотарев. – Спортивным директором я стал в марте прошлого года. Ранее я выстраивал бизнес-модель. Но я геймер. Получаю удовольствие от эмоций, которые дают победы. Сейчас мне их очень не хватает. Я во многом на негативе от всего происходящего. Я себя оцениваю достаточно критически. Тем не менее, мое руководство знает, что я делаю все от меня зависящее. На других участках все хорошо.

Принимать решение будет мое руководство, но от себя могу сказать, что если с точки зрения результатов такое будет продолжаться, то я сам подам в отставку.