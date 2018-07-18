"Енисей" представил футболиста роликом в игре Fortnite

"Енисей" объявил о подписании защитника Дмитрия Ятченко необычным образом. На официальной странице новичка премьер-лиги в Твиттере опубликован ролик из игры Fortnite, в котором персонаж 31-летнего россиянина перемещается на карте "королевской биты". Последним клубом Ятченко были "Крылья Советов", за которые он выступал с 2014 по 2018 год.
Напомним, в финале чемпионата мира форвард сборной Франции Антуан Гризманн также сделал отсылку к Fortnite, исполнив танец из игры после реализованного пенальти.
Защитник Дмитрий Ятченко подписал контракт с "Енисеем"!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 17 июля 2018 г.
Подробности: https://t.co/A7swgbxURL#fortnite #FortTransfer pic.twitter.com/ig3qUvOYx7
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