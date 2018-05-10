"Шальке" покидает лигу EU LCS по LoL, "Арсенал" намерен вступить в нее

Состав футбольного "Шальке" по League of Legends не будет принимать участие в следующем сезоне EU LCS. Как сообщает esportsobserver.com, целый ряд команд намерен снятся с соревнования. Ранее разработчик – компания Riot Games – сообщил о том, что лига станет франшизной.

По новым условиям участники должны будут вносить взнос в размере восьми миллионов евро, а новые команды – 10,5 миллиона. При этом турнир будет закрытым. Ожидается, что EU LCS пополнят составы футбольных "Арсенала", "Суонси" и "Кристал Пэлас".