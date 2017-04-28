Разработчик LoL оштрафовал игрока за расистскую шутку в "Твиттере"

Разработчик игры League of Legends – компания Riot Games – отстранила игрока бразильской RED Canids Фелипе "YoDa" Норонья от участия в трех матчах 2017 Mid-Season Invitational, а также выписала денежный штраф в две тысячи долларов. Причиной стала расистская шутка в отношении членов японского коллектива Rampage. Норонья высмеял на своей странице в социальной сети произношение азиатских игроков. Киберспортсмен согласился с санкциями и принес официальные извинения.

LAN-финал 2017 Mid-Season Invitational пройдет с 28 апреля по 5 мая в Сан-Паулу. Riot предоставит 250 тысяч долларов призовых из своих средств, а также планирует добавить 750 тысяч долларов за счет внутриигровых продаж косметических улучшений героя Karma. СНГ представит победитель зимнего сезона Континентальной Лиги – российская Virtus.pro.