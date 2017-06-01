Минимальная зарплата игроков американской лиги составит 75 тысяч долларов

Разработчик игры League of Legends – компания Riot Games – перевела лигу в Северной Америке на франшизную модель. Изменения коснутся распределения доходов между организациями, получения квот, минимальных зарплат и прав профессиональных игроков. Теперь участвующие команды будут получать 35 процентов от прибыли лиги, а минимальная зарплата игроков составит 75 тысяч долларов. Ранее она составляла 25 тысяч долларов.

Стоимость квоты в лиге – 10 миллионов долларов. Однако команды гарантированно сохранят за собой слот в высшем дивизионе независимо от результата регулярного чемпионата. Также будет создан профсоюз игроков, который будет защищать права киберспортсменов и следить за выполнением обязательств перед ними. Прием заявок от организаций начался сегодня.