M19 – первый финалист Континентальной Лиги

Российская M19 переиграла Virtus.pro в первом полуфинале летнего сезона Континентальной Лиги – регионального турнира по League of Legends в СНГ. Счет встречи – 3:1. В регулярном чемпионате VP заняла второе место и дважды переиграла M19. Последняя встретится в финальном матче с победителем противостояния Gambit и Team Just Alpha, которое состоится завтра.

Всего участие в Континентальной Лиге приняли восемь команд. Четыре из них прошли в плей-офф. Призовой фонд турнира составляет 4,5 миллиона рублей, из которых 1,5 миллиона заработает победитель.