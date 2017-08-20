"Гамбит" впервые пробилась в финал Континентальной Лиги

СНГ-пятерка по League of Legends организации Gambit Gaming переиграла российскую Team Just Alpha во втором полуфинале летнего сезона Континентальной Лиги – регионального чемпионата в СНГ от разработчика игры. Счет встречи – 3:0. В решающей встрече "Гамбит" поборется с российской M19, взявшей верх над действующим чемпионом – Virtus.pro – во вчерашнем полуфинале. Ранее "Гамбит" не доходила до финала Континентальной Лиги.

Всего участие в чемпионате приняли восемь команд. Четыре из них прошли в плей-офф. Призовой фонд турнира составляет 4,5 миллиона рублей, из которых 1,5 миллиона заработает победитель. Встречи проходят в московской студии Riot Games.