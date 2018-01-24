Вратарь, забивший в день рождения, включен в новую команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила девятнадцатую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую информ-карточку с общим рейтингом 95 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ") получил нападающий "ПСЖ" Неймар​, который в матче 21-го тура чемпионата Франции против "Дижона" забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Также в команду недели вошел голкипер "Луго" Хуан Карлос, который в свой день рождения забил первый гол в карьере, поразив ворота хихонского "Спортинга" с 70 метров.

Полностью девятнадцатая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав – Тимо Хорн (ВРТ, "Кельн", 86), Начо Фернандес (ЦЗ, "Реал", 86), Начо Монреаль (ЛЗ, "Арсенал", 83), Маттиас Гинтер (ЦЗ, "Боруссия" М, 86), Томас Мюллер (ЦАП, "Бавария", 87), Набиль Фекир (ЦАП, "Лион", 86), Сергей Милинкович-Савич (ЦП, "Лацио", 85), Леон Бэйли (ЛП, "Байер", 84) Неймар (ЛФА, "ПСЖ", 95), Эден Азар (ЛФА, "Челси", 93), Серхио Агуэро (ФРВ, "Манчестер Сити", 92);

Запасные - Йерун Зут (ВРТ, ПСВ, 82), Ромен Тома (ЦЗ, "Анже", 83), Андерсон Талиска (ЦАП, "Бешикташ", 84), Гастон Рамирес (ЦАП, "Сампдория", 82), Франк Кессье (ЦП, "Милан", 81), Марио Балотелли (ФРВ, "Ницца", 84), Луис Муриэль (ФРВ, "Севилья", 83);

Резерв - Хуан Карлос (ВРТ, "Луго", 77), Алфи Моусон (ЦЗ, "Суонси", 79), Рета Мориока (ЦАП, "Васланд-Беверен", 76), Шон Макконвил (ЛП, "Аккрингтон Стэнли", 72), Дарио Видошич (ФРВ, "Мельбурн Сити", 76).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.

Гол в историю. Вратарь забил с 70 метров в свой день рождения!