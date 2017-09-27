Вагнер Лав и Месси - в новой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, оформивший хет-трик в составе "Аланьяспора" в матче 6-го тура чемпионата Турции против "Трабзонспора" (4:3), получил специальную карточку с общим рейтингом 82 OVR.

Полностью вторая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав – Антонио Адан (ВРТ, "Бетис", 84), Сесар Аспиликуэта (ЦЗ, "Челси", 86), Фаузи Гулям (ЛЗ, "Наполи", 82), Виторину Илтон (ЦЗ, "Монпелье", 82), Давид Сильва (ЦП, "Манчестер Сити", 88), Миралем Пьянич (ЦОП, "Ювентус", 86), Ясин Брахими (ЛП, "Порту", 84), Лионель Месси (ЦН, "Барселона", 94), Пьер-Эмерик Обамеянг (ФРВ, "Боруссия" Д, 89), Альваро Мората (ФРВ, "Челси", 86), Стефан Эль-Шаарави (ЛФА, "Рома", 83);

Запасные – Мамаду Самасса (ВРТ, "Труа", 80), Даниэль Сундгрен (ЛФЗ, "АИК", 76), Дэнни Грейнгер (ЛЗ, "Карлайл Юнайтед", 73), Мануэль Конрад (ЦОП, "Динамо" Др, 76), Йоан Висса (ЛП, "Аяччо", 74), Кармело Валенсия (ФРВ, "Ла Экидад", 76), Патрик Муллинс (ФРВ, "Ди Си Юнайтед", 75);

Резерв – Ямиль Асад (ЛП, "Атланта Юнайтед", 78), Саша Бигальке (ФРВ, "Унтерхахинг", 77), Симоне Дзадза (ФРВ, "Валенсия", 83), Вагнер Лав (ФРВ, "Аланьяспор", 82), Юрген Локадиа (ФРВ, ПСВ, 81).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени