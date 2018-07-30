Участники чемпионата мира по киберфутболу будут сдавать тесты на допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что во время гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18 впервые в истории киберфутбольных турниров будут использоваться антидопинговые правила и стандарты честности. Проверки коснуться не только игроков, но и тренеров. Кроме того, будут отслеживаться все коэффициенты на различные исходы в букмекерских конторах, чтобы киберспортсмены выступали честно.

Отмечается, что специальный и опытный сотрудник ФИФА по допинг-контролю, недавно работавший на чемпионате мира-2018 в России, был назначен для наблюдения за антидопинговым контролем и применением запрещенных ВАДА веществ, включая стимуляторы. Проверка будет производиться в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом.

В случае возникновения каких-либо нарушений антидопинговых правил, дела будут рассматриваться соответствующими органами ФИФА в соответствии с действующими положениями антидопинговых правил.

Напомним, FIFA eWorld Cup Grand Final пройдет в Лондоне на арене O2 со 2 по 4 августа.

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