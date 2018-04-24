18:15 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

"Спартак" подписал экс-киберфутболиста "Строгино"

Давлят "ShutRus" Сагитов. Фото Федерация компьютерного спорта России
Давлят "ShutRus" Сагитов. Фото Федерация компьютерного спорта России

Представлять "Спартак" на eFootball RFPL Championship будет Давлят "ShutRus" Сагитов, который в декабре выступал за "Строгино". 20 апреля он в финале отборочного турнира чемпионата РФПЛ уступил Кириллу "Aruhito" Ординарцеву. Однако выступление киберспортсмена впечатлило красно-белых, поэтому они предложили ему представлять команду на турнире.

Финальная стадия eFootball RFPL Championship состоится 28 и 29 апреля в Москве. Победители турнира на каждой консоли (Play Station 4 и Xbox One) получат путевки на отборочный турнир ЧМ.

"Локомотив", "Спартак" и ЦСКА сыграют на Play Station 4, "Зенит" и "Динамо" – на Xbox One //
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