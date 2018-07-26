РПЛ только в PES 2019. Видео

Компания Konami опубликовала специальный ролик, посвященный клубам чемпионата России. В видео были показаны моменты с участием виртуальных футболистов "Спартака", "Краснодара" и "Зенита"​.

Ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2019 является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России.

Напомним, ранее все российские клубы были лицензированы в FIFA 18, а в PES 2018 их было лишь 3.

РПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ