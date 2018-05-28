Российский киберфутболист обыграл игрока "ПСЖ", но не вышел в плей-офф отбора ЧМ

В Амстердаме прошел первый игровой день финального отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. Россиянин Павел "JhonnyGrime" Пурювкин, выигравший чемпионат РФПЛ на консоли Xbox One, в групповой стадии, проходящей по швейцарской системе сыграл с пятью соперниками. По сумме двух матчей ему удалось обыграть лишь представителя "ПСЖ" Лукаса "DaXe" Кюйерье (4:2, 2:2). Среди соперников, которым он проиграл были киберфутболисты "Аякса" и "Шальке". С результатом 1-4 россиянин выбыл из борьбы за победу.

Напомним, два других представителя России на отборочном турнире Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron, Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Локомотива" выступают на платформе Play Station 4.