Победитель Кубка России не смог пробиться в плей-офф отбора ЧМ по FIFA 18

Победитель Кубка России по киберфутболу Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron не смог выйти в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. На платформе Play Station 4 ему удалось выиграть 2 из 6 своих матчей. Он переиграл австралийца с ником HoneyBadgers2134 (2:1, 2:2) и киберфутболиста "Лиона" Корантена "Coco-V-Bastos" Виконя (1:2, 4:2).

"Проигрываю немцу 5-7 (3-4, 2-3) и вылетаю из турнира. Не забил пенальти и еще кучу моментов, но виноват в первую очередь я сам. В нашей стране в эту фифу, к сожалению, почти никто на таком уровне не играет. Сезон для меня окончен. До встречи в сентябре", – написал Запорожец на своей странице в социальной сети.

Ранее также из турнира вылетели лучшие игроки чемпионата РФПЛ Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Локомотива" ​и Павел "JhonnyGrime" Пурювкин. Первый не одержал ни одной победы, а второй – одну.

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