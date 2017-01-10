17:11 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Отборочные на чемпионат РФПЛ по киберфутболу стартуют 22 января

Киберфутбольная премьер-лига. Фото РФПЛ
Киберфутбольная премьер-лига. Фото РФПЛ
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РФПЛ объявила о проведении чемпионата по киберфутболу, который является российским отборочным этапом мирового Ultimate Team Championship, проводимого под эгидой ФИФА. Победителю турнира предоставят право на участие в региональном отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL, а так же оплатят перелет и проживание.

 
Игра FIFA 17.РФПЛ проведет чемпионат по FIFA 17

Отборочные этапы пройдут 22 января (платформа Sony PlayStation 4) и 5 февраля (платформа Miсrosoft XBOX One) 2017 года. По два киберфутболиста из каждого отборочного соревнования попадут в финальный этап, где сразятся с представителями клубов РФПЛ за звание "Чемпион РФПЛ".

Дата и место проведения финального этапа будут определены дополнительно (предположительно – февраль/март 2017 г.).

Дополнительная информация

http://rfpl.org/fifa17/championat/#

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