Отборочные на чемпионат РФПЛ по киберфутболу стартуют 22 января

РФПЛ объявила о проведении чемпионата по киберфутболу, который является российским отборочным этапом мирового Ultimate Team Championship, проводимого под эгидой ФИФА. Победителю турнира предоставят право на участие в региональном отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL, а так же оплатят перелет и проживание.

Отборочные этапы пройдут 22 января (платформа Sony PlayStation 4) и 5 февраля (платформа Miсrosoft XBOX One) 2017 года. По два киберфутболиста из каждого отборочного соревнования попадут в финальный этап, где сразятся с представителями клубов РФПЛ за звание "Чемпион РФПЛ".

Дата и место проведения финального этапа будут определены дополнительно (предположительно – февраль/март 2017 г.).