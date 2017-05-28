"Оренбург" выиграл Кубок России благодаря голам Криштиану Роналду

В московской Yota Arena завершился финал Кубка России по киберспорту в дисциплине FIFA 17. Победу одержал Кирилл Ординарцев (Aruhito), подписанный "Оренбургом". Его соперником по финалу был Антон Кленов (KLENOFF), представляющий "Локомотив".
Любопытно при этом, что оба киберспортсмена выбрали для игры в финале "Реал". Первый матч в серии из трех встреч завершился вничью 0:0, второй также не выявил победителя (1:1), а в решающем поединке Aruhito оказался сильнее 4:1 благодаря голам Криштиану Роналду.
Отметим, что в роли комментатора финала выступил Виктор Гусев. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Москва
Кубок России по киберспорту
FIFA 17
Финал
Aruhito - KLENOFF - 0:0, 1:1, 4:1
Виктор Гусев шикарно откомментировал финал и теперь нарасхват у фанатов киберспорта pic.twitter.com/qqj3C5MCP8– Филипп Папенков (@PippoGranato) 28 мая 2017 г.