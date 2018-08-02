Обзор первого игрового дня чемпионата мира по киберфутболу. Видео

Организаторы чемпионата мира по киберфутболу опубликовали в Твиттере обзор первого игрового дня. Сегодня в Лондоне были сыграны первые матчи в группах. Киберфутболист "Бохума", выигравший все 5 своих матчей, уже квалифицировался в плей-офф.

Чемпионат мира проходит на O2 Арене и завершится 4 августа. 32 лучших игрока ведут борьбу за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.