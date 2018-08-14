19:04 14 августа | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Обложка FIFA 19 была изменена из-за перехода Роналду в "Ювентус"


Компания EA Sports представила обновленный вариант обложки нового футбольного симулятора FIFA 19. Разработчикам пришлось изменить обложку в связи с тем, что Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус".

Кроме того, на обложках специальных изданий Champions Edition и Ultimate Edition пару португальцу составит лидер "ПСЖ" Неймар.

Напомним, ранее и Неймар, и Роналду в разные годы были главными лицами другого футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.

Неймар с Роналду будет на обложках специальных изданий FIFA 19

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