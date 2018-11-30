Новые яркие формы "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Баварии". Видео

Технический спонсор "Баварии", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" совместно с EA Sports разработал новую форму для клубов в FIFA 19. В режиме Ultimate Team можно будет получить новые комплекты, выполнив специальные задания. Отличительной особенностью формы являются яркие дизайны.
From 🎮 to 👕.– adidas Football (@adidasfootball) 29 ноября 2018 г.
Introducing the all new limited-edition @FCBayern, @juventusfc, @ManUtd and @realmadrid @EA SPORTS Jerseys, available in game and in store now: https://t.co/4HAIVfvhBY. pic.twitter.com/WblmNWLpsL
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