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Новые яркие формы "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Баварии". Видео

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Технический спонсор "Баварии", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" совместно с EA Sports разработал новую форму для клубов в FIFA 19. В режиме Ultimate Team можно будет получить новые комплекты, выполнив специальные задания. Отличительной особенностью формы являются яркие дизайны.

 

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