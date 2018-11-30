Новые яркие формы "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Баварии". Видео

Технический спонсор "Баварии", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" совместно с EA Sports разработал новую форму для клубов в FIFA 19. В режиме Ultimate Team можно будет получить новые комплекты, выполнив специальные задания. Отличительной особенностью формы являются яркие дизайны.