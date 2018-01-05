Норвежец обыграл пятерых защитников и забил лучший гол недели. Видео

Компания EA Sports опубликовала десятку лучших голов одиннадцатой недели после выхода футбольного симулятора FIFA 18. Первое место занял норвежский игрок с ником Sabbah, обыгравший пятерых соперников на пути в штрафную площадь и забивший гол ударом низом, своим виртуальным футболистом с именем Снэбьерн Стефанссон в режиме "Про клубы" (за каждого виртуального футболиста на поле отвечает реальный человек).

Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 1 // Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 2 //

Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 3 // Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 4 //

Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 5 // Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 6 //

Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 7 // Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 8 //

Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 9 // Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 10