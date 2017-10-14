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Лучшие голы недели в FIFA 18. Видео


Компания EA Sports опубликовала десятку лучших голов второй недели после выхода нового футбольного симулятора FIFA 18. Первое место занял игрок с ником Kyng BHML, под управлением которого вингер лиссабонского "Спортинга" Желсон Мартинш забил гол ударом "ножницами" из-за пределов штрафной площади

Лучшие голы недели в FIFA 18. Выпуск 1

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