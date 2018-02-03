Муса за возвращение в ЦСКА получил специальную карточку в FIFA 18

Компания EA Sports представила символическую сборную громких трансферов зимнего окна, игроков из которой можно использовать в FIFA 18 в режиме Ultimate Team. 23 игрока получили специальные Ones to watch (OTW) карточки.

"23 самых интересных футболиста, сменивших клуб зимой, которые станут одними из самых ценных игроков для вашего состава в Ultimate Team. Когда такие игроки показывают хорошую игру в реальной жизни, их особые карточки получают усиление характеристик", - говорится в сообщении на сайте FIFA 18.

Специальную карточку получил нападающий Ахмед Муса, который перебрался на правах аренды из "Лестера" в ЦСКА. Ранее нигериец уже выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год.

Полностью OTW-команда зимнего трансферного окна выглядит следующим образом:

Основной состав - Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Филиппе Коутинью ("Барселона"), Диегу Коста ("Атлетико"), Генрих Мхитарян ("Арсенал"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Лукас Моура ("Тоттенхэм"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Миши Батшуайи ("Боруссия" Д), Тео Уолкотт ("Эвертон");

Запасные - Жоау Мариу ("Вест Хэм"), Жерар Деулофеу ("Уотфорд"), Росс Баркли ("Челси"), Поль-Жорж Нтеп ("Сент-Этьен"), Франсис Кокелен ("Валенсия"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Дженк Тосун ("Эвертон"),

Резерв - Соуахило Мейте ("Бордо"), Ахмед Муса (ЦСКА), Хума Бабакар ("Сассуоло"), Юрген Локадиа ("Брайтон"), Милот Рашица ("Вердер").

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели.

ЦСКА в четвертый раз в году сыграл вничью. Муса забил первый гол после возвращения //

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