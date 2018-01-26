Михаил "Torres" Запорожец: "Огорчает холодное отношение российских клубов к киберфутболу"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, признался, что огорчен отношением российских клубов к киберфутболу. Тем не менее, он доволен тем, как развивается дисциплина в нашей стране.

– Как развивается киберфутбол в России? Какое влияние производит ФКС и Федерация Киберфутбола?

– Киберфутбол в России не стоит на месте. Появляется много новых и крутых турниров, на которые с каждым годом приезжает все большее количество игроков со всей страны. Безусловно, это происходит благодаря нашим федерациям – ФКФ и ФКС, которые делают всё для того, чтобы этот вид киберспорта развивался и у нас.

Огорчает достаточно холодное отношение со стороны российских футбольных клубов. Большинство из них не заинтересованы в киберфутболе и не видят в нем потенциал.

- Существует ли какая-то структурированная система соревнований и есть ли между ними связь?

– В России есть регулярные ежегодные турниры, такие как Кубок и Чемпионат России, а также множество региональных и онлайн-турниров меньшего масштаба, но с достаточно неплохими призовыми. С прошлого года EA Sports также стала уделять большее внимание киберспортивной составляющей игры и запустила новый игровой режим FUT Champions. В нем игроки со всего мира проходят отбор и попадают на LAN-финалы в различных городах мира, где уже разыгрывают солидный призовой фонд.