00:00 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Михаил "Torres" Запорожец: "Огорчает холодное отношение российских клубов к киберфутболу"

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Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, признался, что огорчен отношением российских клубов к киберфутболу. Тем не менее, он доволен тем, как развивается дисциплина в нашей стране.

– Как развивается киберфутбол в России? Какое влияние производит ФКС и Федерация Киберфутбола?

– Киберфутбол в России не стоит на месте. Появляется много новых и крутых турниров, на которые с каждым годом приезжает все большее количество игроков со всей страны. Безусловно, это происходит благодаря нашим федерациям – ФКФ и ФКС, которые делают всё для того, чтобы этот вид киберспорта развивался и у нас.

Огорчает достаточно холодное отношение со стороны российских футбольных клубов. Большинство из них не заинтересованы в киберфутболе и не видят в нем потенциал.

- Существует ли какая-то структурированная система соревнований и есть ли между ними связь?

– В России есть регулярные ежегодные турниры, такие как Кубок и Чемпионат России, а также множество региональных и онлайн-турниров меньшего масштаба, но с достаточно неплохими призовыми. С прошлого года EA Sports также стала уделять большее внимание киберспортивной составляющей игры и запустила новый игровой режим FUT Champions. В нем игроки со всего мира проходят отбор и попадают на LAN-финалы в различных городах мира, где уже разыгрывают солидный призовой фонд.

Дополнительная информация

http://vega-squadron.com/news/torres-kiberfutbol-v-rossii-ne-stoit-na-meste

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

...Извини, не "видело", а "видел", конечно.

01:08

spetrov

...Тем более, как показывает практика, допинг у них тоже уже есть. :)

01:08

spetrov

Пиитерец, а ты видело его накаченные пальцы? :) Здесь, на мой взгляд, все немного проще - есть киберспорт, он берет определенные рубежи. Если есть спорт, значит есть и спортсмены.

01:07

Пиитерец

Если взглянуть чисто внешне на кибер-"спортсмена" и на спортсмена нормального, то сразу станет ясно, что футбольным клубам нет никакого резона возводить компьютерную зависимость в ранг достойного уважения занятия.

00:54

spetrov

Видимо, для клубов есть более важные вещи, есть менее важные. Всему свое время.

00:02