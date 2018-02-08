Мхитарян, Игуаин и Уолкотт - в новой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила двадцать первую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ") получил полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, который в зимнее трансферное окно перешел в стан "канониров" из "Манчестер Юнайтед"​. 29-летний армянин в своем втором матче за лондонскую команду сделал 3 голевые преедачи. Таким образом, его OTW-карточка уже спустя несколько дней получила улучшение.

Полностью двадцать первая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Альбан Лафон (ВРТ, "Тулуза", 81), Матс Хуммельс (ЦЗ, "Бавария", 90), Алекс Теллес (ЛЗ, "Порту", 85), Натан Аке (ЦЗ, "Борнмут", 84), Аарон Рэмси (ЦП, "Арсенал", 84), Флориан Товен (ПП, "Марсель", 86), Асьер Ильярраменди (ЦП, "Реал Сосьедад", 84), Генрих Мхитарян (ПП, "Арсенал", 86), Мохамед Салах (ПФА, "Ливерпуль", 89), Гонсало Игуаин (ФРВ, "Ювентус", 82), Миши Батшуайи (ФРВ, "Боруссия" Д, 85);

Запасные - Давид Да Коста (ВРТ, "Лугано", 75), Жардел (ЦЗ, "Бенфика", 83), Фабиан Орельяна (ПП, "Эйбар", 83), Маркуш Лопеш (ЛП, "Монако", 81), Тео Уолкотт (ПП, "Эвертон", 83), Люк де Йонг (ФРВ, ПСВ, 81), Федерико Кьеза (ЛФА, "Фиорентина", 81);

Резерв - Кэмерон Даммиган (ПЗ, "Олдхэм", 72), Мишель Рицци (ЦАП, "Пройссен", 76), Лаутаро Мартинес (ФРВ, "Расинг", 79), Франческо Капуто (ФРВ, "Эмполи", 79), Хенри Мартин (ФРВ, "Америка", 77).

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 21.00 по московскому времени.