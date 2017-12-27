Месси, Агуэро и Кейн - в команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила пятнадцатую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил гол и сделал голевую передачу в Класико, получил специальную карточку с общим рейтингом 95 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ").

Полностью пятнадцатая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Андреа Консильи (ВРТ, "Сассуоло", 84), Мехди Бенатиа (ЦЗ, "Ювентус", 87), Иньиго Мартинес (ЛЗ, "Реал Сосьедад", 84), Фил Ягелка (ЦЗ, "Эвертон", 83), Луиз Густаву (ЦОП, "Марсель", 85), Аллан (ЦП, "Наполи", 83), Такаси Инуи (ЛП, "Эйбар", 82), Эрик-Максим Шупо-Мотинг (ЛП, "Стоук Сити", 82), Лионель Месси (ФРВ, "Барселона", 95), Серхио Агуэро (ФРВ, "Манчестер Сити", 91), Харри Кейн (ФРВ, "Тоттенхэм", 89);

Запасные - Эррерин Буисан Яго (ВРТ, "Атлетик", 81), Марселу (ЦЗ, "Лион", 82), Марсиу Моссору (ЦАП, "Истанбул ББ", 81), Кристиан Атсу (ЛП, "Ньюкасл", 81), Ирвинг Лосано (ПФА, "ПСВ", 84), Карл Токо-Экамби (ФРВ, "Анже", 81), Маттиа Дестро (ФРВ, "Болонья", 81);

Резерв - Мохаммед Аль-Кувайкиби (ВРТ, "Аль-Иттифак", 74), Бобо (ФРВ, "Сидней", 80), Леннарт Ти (ФРВ, "Венло", 77), Уилл Григг (ФРВ, "Уиган", 77), Серхи Гвардьола (ФРВ, "Кордова", 75).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.