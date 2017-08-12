11:27 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

"Локомотив" расстался с киберфутболистом KLENOFF

Антон "KLENOFF" Кленов. Фото Cyberfootball.ru
Антон "KLENOFF" Кленов. Фото Cyberfootball.ru
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Киберфутболист Антон Кленов (KLENOFF) покинул "Локомотив". Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. О причинах ухода информации пока нет. Напомним, железнодорожники открыли киберспортивное подразделение в феврале этого года, подписав контракты с Кленовым и Константином Гириным (STAVR). В активе KLENOFF серебро чемпионата России и две бронзы Кубка России по киберфутболу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Le_mon

Очень сильный киберфутболист. Не знаю даже, почему "Локо" расстался с ним

11:45