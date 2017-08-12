"Локомотив" расстался с киберфутболистом KLENOFF

Киберфутболист Антон Кленов (KLENOFF) покинул "Локомотив". Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. О причинах ухода информации пока нет. Напомним, железнодорожники открыли киберспортивное подразделение в феврале этого года, подписав контракты с Кленовым и Константином Гириным (STAVR). В активе KLENOFF серебро чемпионата России и две бронзы Кубка России по киберфутболу.

Это классный опыт, но пути расходятся... Спасибо клубу за всё! Желаю удачи в дальнейшей работе! Ещё увидимся ) Публикация от Anton Klenoff (@11klenov) Авг 9 2017 в 11:32 PDT