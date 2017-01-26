Левандовски – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 19:

Основной состав – Винсент Эньеама (ВРТ, "Лилль", 85*) – Шеймус Коулман (ПФЗ, "Эвертон", 86), Серхио Рамос (ЦЗ, "Реал", 91), Мартин Шкртел (ЦЗ, "Фенербахче", 86) – Пауло Дибала (ЦАП, "Ювентус", 87), Висенте Иборра (ЦП, "Севилья", 86), Тони Кроос (ЦП, "Реал", 89), Хакан Чалханоглу (ЛП, "Байер", 85) – Валер Жермен (ФРВ, "Монако", 83), Эдинсон Кавани (ФРВ, "ПСЖ", 89), Роберт Левандовски (ФРВ, "Бавария", 93);

Запасные – Георгий Макаридзе (ВРТ, "Фейренси", 74), Марсель Хальстенберг (ЛЗ, "Лейпциг", 74), Деандре Йедлин (ПЗ, "Ньюкасл", 74), Блерим Джемаили (ЦП, "Болонья", 74), Лукаш Зеларайан (ЦАП, "Тигрес", 74), Реза Гучаннежад (ЦАП, "Херенвен", 74), Алессандро Матри (ФРВ, "Сассуоло", 82);

Резерв – Алекс Тельес (ЛЗ, "Порту", 83), Мануэль Ланзини (ЛП, "Вест Хэм", 83), Юлиан Дракслер (ЛФА, "ПСЖ", 86), Уэйн Руни (ЦАП, "Манчестер Юнайтед", 86), Фернандо Льоренте (ФРВ, "Суонси", 83).

* рейтинг игрока на этой неделе

"Эдинсон Кавани продолжает великолепное выступление в этом сезоне. Он оформил дубль в прошедшем туре, а всего на его счету в 26 матчах 26 голов!

Роберт Левандовски в третий раз попал в команду недели. Нападающий помог выиграть "Баварии", забив в концовке матча.

Пауло Дибала во второй раз попал в команду недели. Нападающий вышел на поле на левом фланге полузащиты и открыл счет в матче.

Серхио Рамос забил оба гола "Реала" в матче с "Малагой" и помог своей команде выиграть со счетом 2:1. Это его третье попадание в команду недели", – объясняет свой выбор EA Sports.