Левандовски, Махрез и Марсьяль вошли в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Карточку с самым высоким общим рейтингом получил форвард "Баварии" Роберт Левандовски - 91 OVR. 30-летний поляк в матче 8-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.