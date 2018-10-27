Левандовски, Махрез и Марсьяль вошли в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Карточку с самым высоким общим рейтингом получил форвард "Баварии" Роберт Левандовски - 91 OVR. 30-летний поляк в матче 8-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's #TOTW 6 featuring 86 Di María 🇦🇷, 91 Lewandowski 🇵🇱 & 86 Mahrez 🇩🇿 #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/Os4qwrSJLa– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 24 октября 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
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