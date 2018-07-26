Киберфутболисты "Локомотива" и ЦСКА разыграют Суперкубок России по киберфутболу

В пятницу, 27 июля, за несколько часов до матча за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА киберфутболисты клубов выявят сильнейшего. Роберт "Ufenok77" Фахретдинов в 17.00 по московскому времени сыграет с Андреем "Timon" Гурьевым в матче Суперкубка России по киберфутболу.

Примечателен тот факт, что на самом деле в матче за Суперкубок России по киберфутболу представитель "Локомотива" должен играть не с Гурьевым, а с Михаилом "Torres" Запорожцем из Vega Squadron. В этом сезоне Ufenok77 выиграл чемпионат РФПЛ по FIFA 18, а Torres - Кубок России. Timon же в FIFA 18 не выигрывал крупные российские турниры.

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)