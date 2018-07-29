Киберфутболист "Локомотива" сыграет с представителем "Уфы" в FIFA 18 и PES 2018

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов накануне матча 1-го тура чемпионата России "Уфа" – "Локомотив" сыграет с представителем уфимского клуба Русланом "RusPro" Уразбахтиным. Впервые киберспортсмены сыграют не только в FIFA 18, но и в PES 2018.

Напомним, ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор PES 2019 будет единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России. РПЛ подписала с разработчиком футсима соглашение об эксклюзивном партнерстве.

РПЛ только в PES 2019. Видео //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ ​