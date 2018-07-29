12:30 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Локомотива" сыграет с представителем "Уфы" в FIFA 18 и PES 2018


Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов накануне матча 1-го тура чемпионата России "Уфа""Локомотив" сыграет с представителем уфимского клуба Русланом "RusPro" Уразбахтиным. Впервые киберспортсмены сыграют не только в FIFA 18, но и в PES 2018.

Напомним, ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор PES 2019 будет единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России. РПЛ подписала с разработчиком футсима соглашение об эксклюзивном партнерстве.

РПЛ только в PES 2019. Видео //
PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ

 
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