Киберфутболист "Фейеноорда": "Чемпионат мира, я готов!"

Киберфутболист "Фейеноорда" Джимми "Yimmiehd" Донкерс прилетел в Лондон для участия в гранд-финале чемпионата мира по FIFA 18. Голландец уверен, что готов к турнир.
"Прилетел в Лондон на FIFA eWorld Cup. Я готов!" - написал Донкерс в Твиттере.
Arrived in london for the @FIFAeWorldCup 🙏🔥– Jimmy Donkers (@YimmieHD) 1 августа 2018 г.
I'M READY! 🎮🏆 pic.twitter.com/1YBTqBSAcK
Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.
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