Киберфутболист "Фейеноорда": "Чемпионат мира, я готов!"

Киберфутболист "Фейеноорда" Джимми "Yimmiehd" Донкерс прилетел в Лондон для участия в гранд-финале чемпионата мира по FIFA 18. Голландец уверен, что готов к турнир.

"Прилетел в Лондон на FIFA eWorld Cup. Я готов!" - написал Донкерс в Твиттере.

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.