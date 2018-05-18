Кейн - лучший игрок сборной Англии на ЧМ-2018 в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала карточки игроков сборной Англии, которые будут добавлены в режиме "Чемпионат мира-2018" в FIFA 18. Лучшими в составе французов являются Харри Кейн (87 OVR), Рахим Стерлинг (84 OVR), Деле Алли (83 OVR) и Кайл Уокер (83 OVR).

Напомним, обновление, посвященное мировому первенству, будет добавлено в игру в конце мая. В игре появятся все стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.