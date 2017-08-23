Карадениз - в новой команде недели FIFA 17, Неймар - нет

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с рейтингом 81 на позиции нападающего получил игрок "Рубина" Гекдениз Карадениз, который в 7-м туре чемпионата России забил гол и сделал три голевые передачи в матче с "Анжи" (6:0).

Стоит отметить, что новичок "ПСЖ" Неймар, который в матче с "Тулузой" забил 2 гола, сделал 2 голевые передачи и был признан лучшим игроком встречи, в сборную не попал.

Полностью 49-я команда недели выглядит следующим образом:

Основной состав – Кейлор Навас (ВРТ, "Реал", 87), Александр Коларов (ЛЗ, "Рома", 83), Налду (ЦЗ, "Шальке", 85), Маркос Алонсо (ЛФЗ, "Челси", 86), Адриен Рабьо (ЦП, "ПСЖ", 83), Поль Погба (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 93), Хаким Зиеш (ЦП, "Аякс", 87), Рияд Махрез (ПП, "Лестер", 88), Жонас (ФРВ, "Бенфика", 89), Мауро Икарди (ФРВ, "Интер", 90), Венсан Абубакар (ФРВ, "Порту", 87).

Запасные - Иван Куэльяр (ВРТ, "Леганес", 84), Грэм Зуси (ПЗ, "Спортинг Канзас-Сити", 74), Нико Эльведи (ПЗ, "Боруссия М", 80), Кертис Бирн (ФРВ, "Сент-Патрикс", 70), Конор Хурихэйн (ЦП, "Астон Вилла", 73), Мэтью Леки (ПП, "Герта", 74), Кристиан Стуани (ФРВ, "Жирона", 74).

Резерв - Пабло Баталья (ЦАП, "Бурсаспор", 83), Виктор Ибарбо (ФРВ, "Саган Тосу", 81), Гекдениз Карадениз (ФРВ, "Рубин", 81), Франк Кессье (ЦП, "Милан", 81), Малком (ПП, "Бордо", 81).

Данные карточки игроков станут доступны в паках на одну неделю сегодня в 20.00 по московскому времени.