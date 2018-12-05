07:55 | Киберспорт — Киберфутбол

"Ингольштадт" подписал двух киберфутболистов

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"Ингольштадт" объявил о создании киберфутбольной команды. Представлять клуб в виртуальной бундеслиге и других турнирах будут Хасан "hasoo19" Экер и Андреас "Andy" Губе. 

Напомним, киберфутбольный чемпионат Германии стартовал в прошлые выходные. 

 

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