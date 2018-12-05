"Ингольштадт" подписал двух киберфутболистов

"Ингольштадт" объявил о создании киберфутбольной команды. Представлять клуб в виртуальной бундеслиге и других турнирах будут Хасан "hasoo19" Экер и Андреас "Andy" Губе.
Напомним, киберфутбольный чемпионат Германии стартовал в прошлые выходные.
Die #Schanzer gehen mit @eker_haso & @AndiGube_ an den Start und nehmen unter anderem an der Virtuellen @Bundesliga_DE teil 👏💪– Schanzer_eSports (@SchanzerESports) 27 ноября 2018 г.
Herzlich willkommen im #SchanzerESports Team 🙌⚫️🔴 pic.twitter.com/lV3iihtE1t
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