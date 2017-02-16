Игуаин попал в команду недели FIFA 17 четвертый раз

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 22:

Основной состав – Бернд Лено (ВРТ, "Байер", 87) – Майкл Кин (ЦЗ, "Бернли", 81), Матс Хуммельс (ЦЗ, "Бавария", 89), Маркиньюс (ЦЗ, "ПСЖ", 86) – Садио Мане (ПФА, "Ливерпуль", 86), Риад Будебуз (ЦАП, "Монпелье", 84), Янник Карраско (ЛП, "Атлетико", 86), Антони Марсьяль (ЛП, "Манчестер Юнайтед", 84) – Гонсало Игуаин (ФРВ, "Ювентус", 92), Луис Суарес (ФРВ, "Барселона", 94), Маноло Габбьядини (ФРВ, "Саутгемптон", 84);

Запасные – Виктор Вальдес (ВРТ, "Мидлсбро", 84), Ромэн Тома (ЦЗ, "Анже", 81), Эйден Макгиди (ЛП, "Престон Норд Энд", 81), Николай Мюллер (ПП, "Гамбург", 84), Набиль Бенталеб (ЦП, "Шальке", 84), Маркус Берг (ФРВ, "Панатинаикос", 83), Алехандро Гомес (85, "Атланта", ФРВ);

Резерв – Урош Витас (ЦЗ, "Мехелен", 72), Хамит Алтынтоп (ЦОП, "Дармштадт", 74), Роберто Инглезе (ФРВ, "Кьево", 74), Мбаппе Лоттен (ФРВ, "Монако", 74), Эстебан Паредес (ФРВ, "Коло-Коло", 81).

* рейтинг игрока на этой неделе

"Гонсало Игуаин в четвертый раз попал в команду недели благодаря двум голам в ворота "Кальяри". Садио Мане весь матч не давал покоя обороне "шпор", дважды забил и как следствие во второй раз попал в команду недели. Антони Марсьяль наконец-то попал в команду недели. Благодаря его голу и результативной передаче "Юнайтед" обыграли "Уотфорд", – объясняет свой выбор EA Sports.