Глава Немецкого футбольного союза раскритиковал киберфутбол

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель во время выступления в качестве докладчика на одном из недавних мероприятий Христианско-демократического союза Германии раскритиковал киберфутбол. По его мнению, киберфутбол не сможет заменить футбол.

– Киберфутбол не может никоим образом заменить клубные виды спорта, – цитирует eSport-Portal Гринделя. – Футбол принадлежит свежему воздуху и газону. Футбол создает места для общения. Это одно из самых больших значений футбола. Что хорошего в том, что дети уходят с головой в свои гаджеты? Отключение электричество будет означать для них потерю друзей.

Стоит отметить, что такое заявление главы DFB было хорошо воспринято гостями.