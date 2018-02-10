14:30 10 февраля | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Глава Немецкого футбольного союза раскритиковал киберфутбол

Глава DFB Райнхард Гриндель. Фото dfb.de
Глава DFB Райнхард Гриндель. Фото dfb.de

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель во время выступления в качестве докладчика на одном из недавних мероприятий Христианско-демократического союза Германии раскритиковал киберфутбол. По его мнению, киберфутбол не сможет заменить футбол.

– Киберфутбол не может никоим образом заменить клубные виды спорта, – цитирует eSport-Portal Гринделя. – Футбол принадлежит свежему воздуху и газону. Футбол создает места для общения. Это одно из самых больших значений футбола. Что хорошего в том, что дети уходят с головой в свои гаджеты? Отключение электричество будет означать для них потерю друзей.

Стоит отметить, что такое заявление главы DFB было хорошо воспринято гостями.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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