Фото дня. Серж Гнабри: "Если хотите играть в FIFA 18, играйте правильно"

Полузащитник "Хоффенхайма" Серж Гнабри на своей странице в Твиттере продемонстрировал, как в его клубе играют в футбольный симулятор FIFA 18. На тренировочном поле команды установлен большой экран, к которому футболисты подключили консоль и сыграли в футсим.
"Если вы хотите играть в FIFA 18, играйте правильно!" - написал Гнабри в комментарии к фото.
If you wanna play #FIFA18, play it right! @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/aRsADtUU9L– Serge Gnabry (@SergeGnabry) 1 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ