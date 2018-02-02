Фото дня. Серж Гнабри: "Если хотите играть в FIFA 18, играйте правильно"

Полузащитник "Хоффенхайма" Серж Гнабри на своей странице в Твиттере продемонстрировал, как в его клубе играют в футбольный симулятор FIFA 18. На тренировочном поле команды установлен большой экран, к которому футболисты подключили консоль и сыграли в футсим.

"Если вы хотите играть в FIFA 18, играйте правильно!" - написал Гнабри в комментарии к фото.