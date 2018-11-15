Экс-форвард "Зенита" вошел в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Карточку с общим рейтингом 81 OVR получил нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон. 29-летний венесуэелец, который ранее выступал за "Зенит" и "Рубин", в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" оформил дубль.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
It's #TOTW 9 featuring 90 Edinson Cavani 🇺🇾, 90 David Silva 🇪🇸 & 87 Marco Reus 🇩🇪 #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/dXCSaB2leh– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 14 ноября 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
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