Экс-форвард "Зенита" вошел в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Карточку с общим рейтингом 81 OVR получил нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон. 29-летний венесуэелец, который ранее выступал за "Зенит" и "Рубин", в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" оформил дубль.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.